Ordu'da yeni bir mantar türü keşfedildi

Çukurova Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenen 'İkili İşbirliği Projeleri' kapsamında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sırasında Ordu'da keşfedilen mantar türüne dair makale, 'Fungal Systematic and Evaluation' isimli dergide yayımlandı. Bulunan yeni mantara, 'Amanita Corylophila Bozok, Taşkın, Şen ve Assyov' ismi verildi.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Bozok ile Bulgaristan Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Boris Assyov, yeni mantar türü keşfine imza atan üç isim oldu.

Prof. Taşkın, "Proje ile ülkemizin genetik kaynaklarının keşfine katkı sunulmaktadır. Mantarların farklı sektörlerde geniş kullanım olanakları göz önünde bulundurulduğunda, genetik kaynakların tanımlanması ve korumaya alınması büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.