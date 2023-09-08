  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde hortum meydana geldi
Takip Et

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde hortum meydana geldi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu. Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu.

Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçede Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında denizde hortum meydana geldi.

Gülyalı ve Altınordu ilçesinin bazı noktalarından da görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.