Ordu'nun Gülyalı ilçesinde hortum meydana geldi
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu. Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu.
Haber Merkezi
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu.
Kentte öğleden sonra belli aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçede Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında denizde hortum meydana geldi.
Gülyalı ve Altınordu ilçesinin bazı noktalarından da görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.