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Orgeneral Akar'dan kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bugün Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Orgeneral Akar'dan kritik görüşme
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NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bu kapsamda bugün bazı ikili görüşmeler gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Bu temaslardan en önemlisi ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile yapacağı görüşme olacak. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik olası operasyonu öncesindeki görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik sorunlarının ele alınması bekleniyor. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG'nin komutasında 30 bin kişilik sınır gücü oluşturma kararını açıklamasının ardından gerçekleşmesi ise görüşmeyi önemli kılan diğer bir unsur olarak dikkati çekiyor.  

Orgeneral Akar, dün akşam da ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Kaynak: AA

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