Orta Karadeniz için 'zirai don' uyarısı!

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 'zirai don' uyarısı yapıldı.

Çorum Valiliği'nden yapılan ve zirai don riskinin hafta ortasına kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, tahmin ve uyarılarımızı dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.