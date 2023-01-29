Ortak programda yaklaşık 2 bin 500 eylem maddesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal altılı masa toplantıları kapsamında 26 Ocak’ta 11’inci kez bir araya geldi.

Toplantıdan sonra paylaşılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Ayrıca 30 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak ortak politikalar mutabakat metni konusunda da anlaşma sağlandığı bildirildi.

Dokuz ana başlık belirlendi

Bu ortak metin için dokuz ana başlık belirlendi. Bu ana başlıklar şöyle:

- Hukuk, adalet ve yargı

- Kamu yönetimi

- Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim

- Ekonomi, finans ve istihdam

- Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm

- Sektörel politikalar

- Eğitim ve öğretim

- Sosyal politikalar

- Dış politika, savunma, güvenlik ve göç

Bunların altındaysa 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500’e yakın maddede eylemler ve vaatler sıralandı. Metnin yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtildi.

İsizlikle mücadeleye dair vaatler sıralanacak

DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre, ekonomi, basın özgürlüğü, insan hakları ile kadın hakları programın ana çerçevesini oluşturacak ve bu yönde mesajlar verilecek. İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanacağı da belirtilecek. İstihdamın artırılması, işsizlikle mücadeleye dair vaatler sıralanacak. İşsizliğin ilk etapta tek haneli rakamlara düşürülmesi ardından da yüzde 5 seviyesinin altına çekilmesi hedefi vurgulanacak.

‘Varlık Fonu lağvedilecek’



Ekonomi başlığında, enflasyon ile mücadele edileceği ve iki yıl içinde tek hanelere indirileceği vaadi yer alacak. Özellikle kamuda israfla mücadele kapsamında araç politikasından kiralama politikasına kadar birçok başlıkta vaatler kamuoyuna duyurulacak ve israfın önüne geçileceği vurgulanacak. Başkanlığını cumhurbaşkanının yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nun da lağvedilmesine yönelik mesaj verilecek.





