Ortak toplantıda Suriye ve Irak açıklaması

28 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.

Putin'le Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, "Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz." dedi.

Vladimir Putin yaptığı açıklamada, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının Cenevre sürecine önemli ivme kazandırdığını söyledi.

Putin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının zor olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ve iradesiyle önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Kaynak: AA