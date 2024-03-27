Orucu ne bozar, ne bozmaz? Diyanet'e Ramazan'da günde 13 bin soru

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, fetva hattının 2012'den beri Diyanet'in ülke genelindeki müftülükleri bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Kılıç, günde 3-4 bin soru alan hattın Ramazan ayında günde 13 binden fazla soruyu cevapladığını; soruların büyük çoğunluğunun oruçla ilgili olduğunu ifade etti.

Orucun niyetiyle ilgili çok sık soru aldıklarını belirterek doğrudan orucu bozan ve bozmayan durumlarla ilgili sorular geldiğini aktardı.

Kılıç, şöyle konuştu: "Bunun başında 'İğne orucu bozar mı bozmaz mı?' geliyor. Yine astım hastalarının kullandığı spreyler, benzer rahatsızlıklar yaşayan kişilerin kullandığı buhar solunum cihazları ve benzeri şeyler orucu bozar mı bozmaz mı minvalindeki sorular en çok karşılaştığımız sorulardır. Dil altı hapı, kan almak, kan vermek, kusma ve benzeri gerekçelerle orucun bozulup bozulmadığına ilişkin sorular vatandaşlarımızın en çok merak ettiği şeylerdir."