OSB Müdürü, belediye başkanı aday adayı oldu

13 Kasım 2018

Balıkesir Organize Sanayi Müdürü ve AK Parti Altıeylül Meclis üyesi emekli Albay Mesut Eray, Altıeylül Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Altıeylül Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mesut Eray başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuru dilekçesi vermek için Altıeylül Ak Parti ilçe Başkanlığına giden Mesut Eray başvuru belgelerini AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan'a teslim etti.

Altıeylül İlçesi Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklayan OSB Müdürü Mesut Eray basın açıklamasını AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda yaptı.

Altıeylül ilçesi için yapacağı işleri açıklayan Eray, "Gönül belediyeciliği yapacağız. Ama önce vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmaları ve kendilerini ekonomik olarak kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyor. Bu kapsamda istihdam alanlarının oluşturulması ve yatırım gelmesi için oda başkanlıkları ve OSB yönetimi ile koordineli çalışacağız. Belediye olarak şehrimizde ve ilçemizde bulunan kamu kurumlarıyla uyumlu çalışarak projeler üreteceğiz." dedi.