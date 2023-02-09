OSB’ler bölge için teyakkuza geçti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 10 binlerce kişinin yaralandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilde bulunan 36 organize sanayi bölgesi (OSB) üretimde direnmek istiyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bulunan iki OSB’de 11 fabrika yıkılırken ayakta kalan fabrikalarda ise elektrik, doğal gaz ve su kesintileri nedeniyle üretim aksıyor. Bilanço şimdilik tam bilinmese de OSB’lerde çalışanların bölge insanı olması nedeniyle yaşanan kayıplar, üretimde iş gücü kaybını da beraberinde getirdi.

Doğal gaz ve elektrik kısıtlaması olmayan Diyarbakır OSB’de ise şimdilik üretim devam ediyor. Diğer yandan tüm OSB’ler bölge halkına yardım için seferber oldu. “Önceliğimiz can” diyen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, tüm OSB başkanlarıyla online toplantı yaparak bölge için teyakkuza geçtiklerini belirtti. Kütükçü, “Mağdur olan vatandaşlarımız için tetikteyiz.

Tüm OSB’lerimiz teyakkuz halinde. Bölgeden gelen talepleri karşılamak için koordinasyon merkezi kurduk. 90’dan fazla TIR yola çıktı. Önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz, bölgeye gönderilen yardımlar yerine ulaşıyor mu, organizasyon eksikliği var mı onu konuşuyoruz” bilgisini verdi. Depremden etkilenen 10 ilde 57 OSB bulunduğunu ve ancak bunların 36’sının üretim yaptığını açıklayan OSBÜK Başkanı Kütükçü, “İki OSB’mizde, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki Türkoğlu OSB’mizde toplam 11 binanın yıkıldığını tespit ettik.

Adıyaman’da yıkım daha fazla. Hasar gören binalarımız var ama bunlar dışında OSB’lerimizde başka bir göçük bilgisi henüz almadık. Küçük hasarlar var. OSB’lerimizde can kaybı bilgisi gelmedi. Bu da sevindirici” dedi. Bölgede üretim yapılan 36 OSB’nin toplam istihdamın yüzde 21’ini karşıladığını kaydeden Kütükçü, depremden etkilenen bölgedeki istihdam sayısını 537 bin olarak açıkladı.