OSBÜK bölgedeki OSB’leri inceleyerek durum tespiti yaptı

Bekir Sütçü, “Meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda binanın hasarlı olduğu, insanların başka şehirlere göç ettikleri, buna bağlı olarak firmaların işçi temin etme konusunda endişeli oldukları, şehrin yeniden imar edilmesi, ekonominin canlandırılması ve işletmelerin faaliyete geçmesi için önlemler alınmasının zaruri olduğunu tespit ettik. OSBÜK tarafından yapılan çalışma kapsamında Kahramanmaraş OSB’leri için konteynır kent kurulmasına destek verilmesi gerektiğini istişare ettik” dedi.

“Üretim yapılamıyor”

OSBÜK olarak, Sanayi Bakanlığının koordinatörlüğünde deprem bölgesindeki her ile yönetim kurulundan bir kişinin görevlendirildiğini anlatan Sütçü, “Kahramanmaraş bölgesindeki tüm OSB’leri ziyaret ederek, yerinde incelemeler yaptık. OSB Başkanlarımız ile toplantılar yaptık. Kahramanmaraş Ticaret Odası ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası ile görüşmelerimiz oldu. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli adımlarını atmış. Sanayiciler olarak bizler, vatandaşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da deprem bölgesinde olduğunu gördük.

Türkoğlu Organize’de bayağı bir hasar var. Fabrikaların üçte biri hasarlı. Pazarcık’ta tamamına yakınında çok büyük bir hasar var. Pazarcık’ta OSB yok ama az da olsa sanayi kuruluşlarının hepsi etkilenmiş. Kahramanmaraş’ın merkez OSB’sinde fiziki olarak çok büyük yıkımlar yok ama şehrin girişinde, içinde ve Gaziantep yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarında hasarlar var” diye konuştu.

OSB’lerde şu anda üretim olmadığını söyleyen Bekir Sütçü, şu bilgileri aktardı: “Bölgede çalışan kimse de yok. Makineler kayarak, yerinden oynamış, iş ve işlemler tamamen durmuş. Devletimiz o bölgede yaşayanları ücretsiz olarak başka illere tahliye etti. Bundan sonrası için bizim o çalışanlarımızı geri getirmemiz lazım, çünkü ekonomimizin, sanayimizin ve işletmelerimizin durmaması gerekiyor. Geri getirmek için de acil, düzgün, barınabilecekleri konteynırlar lazım. Devletimiz kalıcı konutlarını yapana kadar geçici olarak kalabilecekleri konteynırları kurmak gerekiyor.

Şuanda Türkiye’nin her tarafında konteynır üretilmeye başlandı. Tüm Türkiye bu konuda seferber olmuş durumda. Bakanlığımızın izni ve devlet kurumları ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda OSBÜK koordinatörlüğünde depremden birinci derece etkilenen illerimize konteynır temin etme yoluna gidiyoruz. Türkiye’deki OSB’ler ile depremden etkilenen illerdeki OSB’leri eşleştirerek ‘Kardeş OSB’ler yaptık. Dayanışarak bu zorluğun üstesinden geleceğiz.”