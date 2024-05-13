Osmaniye’de TOKİ deprem konutlarına gaz arzı sağlandı

OSMANİYE/DÜNYA

Tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte lisans alanı içerisinde yer alan bölgelerde yatırımlarına hız kesmeden devam eden Aksa Doğalgaz, Osmaniye ilinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Osmaniye Valiliği koordinasyonunda çalışılarak depremzede vatandaşlar için inşa edilen TOKİ deprem konutlarına doğal gaz ulaştırdı.

18,4 kilometre doğal gaz şebekesi

Aksa Çukurova Doğalgaz Osmaniye Bölge Müdürü Önder Akyol, Osmaniye merkezin yanı sıra Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Toprakkale ilçelerindeki vatandaşların doğal gazı kullandığına dikkat çekti. Depremzede vatandaşların da doğal gaz konforu ve ekonomisinden yararlanabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamladıklarının bilgisini veren Akyol, “Depremzede vatandaşlarımız için TOKİ deprem konutları yapıldı. Biz de üzerimize düşen görevi gerçekleştirerek 30.2 milyon TL yatırımla 18,4 kilometre doğal gaz dağıtım şebekesi montajı gerçekleştirerek 4 bin 198 konuta gaz ulaştırdık. 2024 yıl sonu planlamalarımıza göre 25.5 Milyon TL yatırımla 12,5 km dağıtım şebeke imalatı planlamaktayız. Bu planlama ile yaklaşık 2 bin 433 konut doğal gazı güvenle kullanabilecek.” dedi.

Yemek pişirmede tüpe göre beş kat ekonomik

Osmaniye genelinde 921.05 kilometreye ulaşan doğal gaz şebekesiyle 75 bin 271 aboneyi doğal gaz konforu ve ekonomisi ile buluşturduklarını ifade eden Akyol, doğal gazın çevreci, ekonomik ve güvenli bir enerji kaynağı olmasının vatandaşlara her açıdan katkı sağladığına dikkat çekti. Doğal gazın ısınmada ithal kömüre göre dört kat, elektriğe göre üç kat, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre beş kat daha ekonomik bir yakıt olduğuna dikkat çeken Akyol, doğal gazın odun ve kömürün aksine vatandaşları kül ve baca temizliği ile taşıma ve depolama zahmetlerinden kurtardığını, mutfakta ‘tüp bitti, yemek yarıda kaldı’ sorununa son verirken şehrin havasının temiz kalmasını sağladığını belirtti.