ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından(ÖSYM), 30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.
AA
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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava giriş belgesini T.C. kimlik numarası ve şifresiyle 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden edinebilecek.
Sınav 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.