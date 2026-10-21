ÖSYM takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, MSÜ, DGS, KPSS tarihleri beli oldu mu?

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ÖSYM 2027 takvimi merak ediliyor. Milyonlar ÖSYM'nin düzenleyeceği sınav tarihlerini, başvurularını öğrenmek istiyor. Bu nedenle de sık sık "ÖSYM takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

2027 ÖSYM takvimi yayımlandı mı?

Hayır, 21 Ekim 2026 Çarşamba tarihinde yeni ÖSYM takvimi yayımlanmadı.

Geçen yıl ÖSYM takvimi 14 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da gözler kasım ayının ortasında olacak.

MSÜ genellikle Mart ayının ilk Pazar günü ya da Şubat ayının son Pazar günü düzenleniyor.

YKS, okulların kapanışını takip eden Haziran ayının 3. hafta sonuna denk getiriliyor.