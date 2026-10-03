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Üniversite mezunları sözleşmeli memur olabilmek için KPSS'ye giriyor. Bu yıl da son oturum 13 Eylül'de son buldu. Aradan 3 hafta geçerken sonuçlar gündemden düşmüyor. Hafta sonu da sık sık "ÖSYM tarafından 2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Ekim'de ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.