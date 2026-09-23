ÖSYM üzerinden 2026 DGS ek tercihler ne zaman alınacak?
Lisans adayları 2026 DGS ek tercihlerini bekliyor. On binler ÖSYM'nin duyuru yapıp yapmadığını her gün kontrol ediyor. Sıkça başvurulan soru ise "2026 DGS ek tercihler ne zaman alınacak" şeklinde.
Üniversite eğitimine lisans düzeyinde devam etmek isteyen adayların gündeminde 2026 DGS ek tercihleri var. İlk tercihlerde bir üniversiteye yerleşemeyenler ÖSYM'den duyuru bekliyor. Günler ilerledikçe sıklaşan soru "2026 DGS ek tercihler ne zaman alınacak" oluyor.
DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2026 DGS ek tercih başvuru tarihleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama gelmedi.
Geçen yıl da tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmiş ek tercih başvuruları 7 Ekim'de alınmaya başlamıştı. SÜreç aynı işlediği takdirde başvuruların 7 Ekim'de başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.