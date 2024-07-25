ÖSYM'den son dakika duyurusu: KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. KPSS ÖABT sınav giriş belgesi AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebiliyor.
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ağustos'ta yapılacak 2024-KPSS Lisans ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.