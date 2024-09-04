Otizmli genci döven zanlı gözaltında

İstanbul'da bir otizm spor kulübünde çekilen görüntüleri, kulüpte bir çocuğa şiddet uygulandığını gösterdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da görüntüler üzerine açıklama yayınlayarak bilgi verdi. Bakanlık, genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."