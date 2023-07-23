Otobüsçüler 'düzenleme' istedi: 15 Ekim'de otobüslerde ücretsiz biniş kalkabilir

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, ücretsiz binişlerle ilgili bir düzenleme istediklerini söyledi.

Soydaş, Burdur'da bir otelde düzenlenen Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Toplu Taşıma Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli kesimlere halk otobüslerinin Türkiye'de ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Süre verdi

Kanuna muhalefet etmek gibi bir amaçlarının olmadığına işaret eden Soydaş, "Özel halk otobüsleri kuruluşundan beri şehit yakını, gazileri, emniyet ve basın mensuplarını zaten ücretsiz taşıyor. Bizim üzüldüğümüz konu hep bu ücretsiz taşımayla anılmak. Bununla ilgili bir açıklama yaptığımızda kamuoyundan ciddi bir tepki alıyoruz. Neden 15 Ekim diye bir karar aldık... Bu tip taleplerde kanun düzenlemesi gerekiyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların bu sese kulak vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ali Bilgiç, TÖHOB tarafından 19 Temmuz'da Ankara'da özel halk otobüsleri temsilcisi 28 bin 100 kişinin katılımıyla toplantı düzenlendiğini ifade etti.

Bilgiç, toplantıda ücretsiz binişlere ilişkin tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılması kararını aldıklarını anımsattı.