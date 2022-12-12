Otomotiv girişimcilerine OİB'den 1 milyon lira ödül

İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminin girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği Big Bang Start Up Challange 2022 Yarışmasında, 10 otomotiv girişimcisine 100'er bin lira ödül verildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ödüllerine, AxMagShift, DKDB, EVbee, Hebunk, iyiMetal, Komporize, Orta ve Son Kilometre Teslimat Operasyonları için Sürücüsüz Teslimat Aracı (Robeff), Oxodes, Şarj Ağı ve Tayko Pil layık görüldü.

İki gün süren ve toplam 71 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptıkları sunumla yatırımcıların desteğini istediği Big Bang'in açılışında OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu bir konuşma yaptı.

Burhanoğlu, OİB olarak hem ihracatta katma değeri artırmayı hem de otomotivde yaşanan hızlı dönüşümü yakalamayı hedeflediklerini, bunun için de gençlere ve geleceğe yatırım yaptıklarını vurguladı.

Geleceğin ihtiyaçlarını anlayabilmek için gençlerin bilgisine, kültürüne ve süratine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Otomotiv içinde bulunduğu dönüşümle çok daha da popüler hale geldi. Bu da gençlere çok ciddi alanlar açıyor. Mobilite kavramıyla yepyeni iş modelleri oluştu. Enerji, nesnelerin interneti, bağlantılı teknolojiler, paylaşım ekonomisi, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık, bu kapsamlı dönüşümün önemli aktörlerini oluşturuyor. Yeni fikirler her zamankinden daha kıymeti. Bu doğrultuda OİB olarak, Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 13 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında yaklaşık 5 bin başvuru değerlendirildi ve 119 proje ödül almaya hak kazandı. Desteklediğimiz projeler 21 milyon dolar yatırım aldı, 26 milyon dolar ciroya ve bin kişilik bir istihdama ulaştı. Bugünkü değerleri 200 milyon dolar. Desteklediğimiz girişimcilerin ortalama yüzde 50'si şirketleşti. Sektöre, Togg'a kazandırılan start-up'lar var. Artık mobilite girişimcileri nerede can suyu bulacağını biliyor. Girişimcilere daha çok imkan sağlanmalı. Sektörümüzü ve dolayısıyla ülkemizi kalkındırmak için hep birlikte büyük bir ekosistem olarak hareket etmeliyiz."

Burhanoğlu ile OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, ödül töreninde, girişimcilere OİB ödüllerini takdim etti.