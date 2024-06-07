Otoyollardaki bakım ve onarım çalışmalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı-İzmit Doğu Kavşağı bölgesindeki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Germencik Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Söke, Ortaklar ve Aydın'dan otoyola bağlanan kollar yarın saat 06.00'ya kadar ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler İzmir-Aydın devlet yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönündeki jet fanların aylık periyodik bakım ve arıza onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasında çalışmalar esnasında ikişer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6 kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Antalya-Alanya devlet yolunun 33-37 kilometrelerindeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ağrı-Hamur-Tutak yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. ve Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.