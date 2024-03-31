Oy kabinlerinde yoğunluk: Zarfı katlamak zaman alıyor

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı.

Öğle saatlerine doğru sandıklarda yoğunluğun arttığı görülürken oylamada 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oluyor.

Fatih'teki Hırkai Şerif Ortaokulu'na gelen seçmenler, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde sıra oluşturdu.

Vatandaşlar, sandık görevlilerinden aldıkları pusulalarla kabine girip oylarını kullandı. Okulda zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullanacağı Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de seçmenler yoğunluk oluşturdu.

Park yeri bulmakta zorlandılar

Oy vermeye araçlarıyla gelen sürücüler caddede çift sıra halinde park edince sonradan gelen sürücüler araçlarına yer bulmakta zorlandı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu'nda oy kullanmaya gelen seçmenler, okul önünde kuyruk oluşturdu. Oylarını kullanan bazı seçmenler okul önünde sohbet ederken bazıları ise oyunu kullanıp buradan ayrıldı.

İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.