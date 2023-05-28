Oy sandığı muhtarın evine kuruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Kavaklıdere Mahallesi´nde, 1364 nolu sandık muhtarın evine kuruldu. Oy kullanan bazı seçmenler duruma tepki gösterirken, Siverek Kaymakamlığı mahallede kamuya ait bina bulunmaması nedeniyle 4 seçimdir aynı uygulamanın yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Bu durumu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye´nin gündeminde olan Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere Köyü 1364 numaralı sandığın başındayız. Köyde oy kullanacak başka bir yer olmaması nedeniyle sandık muhtarın evinin önüne kurulmuş. Biz, tutanağımızı tuttuk, bir gözlemci yerleştirdik ve sandık güvenliğini sağladık" notuyla video paylaştı.