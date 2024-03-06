Oyuncu Efe Deprem hayatını kaybetti
İstanbul'un Şişli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Seksenler' dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan 41 yaşındaki Deprem'in kullandığı motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.
Motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deprem hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.