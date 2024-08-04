Oyuncu Hakan Yılmaz’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, dün sabah saat 06.00'da Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayata veda eden Yılmaz için bugün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, oyuncu Hakan Yılmaz, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, senarist-yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, cenaze namazı öncesinde Yılmaz için helallik alındı ve ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Necdet Yılmaz, Sandıma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten biraz bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Necmi Yapıcı ise "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekanı cennet olsun. Hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakmıyor" diyerek duygularını dile getirdi.