Özbekistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye geliyor

23 Ekim 2017

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak 25-27 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'in 25 Ekim Çarşamba günü baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceği ziyaret kapsamında, anlaşmaların imza töreninin ardından her iki Cumhurbaşkanı resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Özbekistan ilişkileri çeşitli yönleriyle ele alınacak, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaretin, tarihi önem taşıdığı belirtildi. Ziyaretin, iki dost ve kardeş ülke arasındaki iş birliğinin başta ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda güçlenmesine katkı sağlayacağı bildirildi.

Konuk Cumhurbaşkanının TBMM'yi ziyaret etmesi ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile de görüşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA