Özçelik-İş'ten depremden etkilenen 7 bin üyesine nakdi destek

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde hayatlarını kaybedenlerin arasında, sendikalarının üyelerinin de bulunduğunu belirtti.

Bu kapsamda, sendika olarak acıları hafifletecek, yürekleri bir nebze de olsa ferahlatacak çalışmalar yaptıklarını bildiren Değirmenci, şunları kaydetti:

"Depremin vurduğu tüm illerde bulunan 7 bin üyemize 15 milyon liraya yakın bir nakdi destek yapacağız. Bugün itibarıyla bu yardımlar üyelerimizin hesabına yatırılmaya başlanıyor. Öte yandan depremde hayatını kaybeden üyelerimiz, eş ve çocukları için de ayrıcalıklı ve daha fazla miktarı kapsayan bir nakdi yardımda bulunacağız. Bölgeye acil ihtiyaçlar için Özçelik-İş Sendikası olarak, ilk aşamada HAK-İŞ'in öncülüğünde ve AFAD'ın koordinasyonunda kullanılmak üzere 1,5 milyon lira yardımda bulunduk. Ardından hem sendika yöneticileri olarak hem de personel maaşlarımızdan kesintilerle bölgeye yardımlar gönderdik. Ülke genelinde şubelerimizin koordinasyonunda üyelerimize yönelik yardım kampanyaları düzenleyerek üyelerimizin yaptığı bağışları bölgeye ulaştırdık."

Değirmenci, depremin bölge insanında ve millette derin yaralar açtığına işaret ederek, bu süreçte, HAK-İŞ'in ve sendikalarının mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.