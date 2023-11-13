Özel başkanlığında CHP'de ilk MYK toplantısı
CHP'de genel başkanlığa Özgür Özel'in getirilmesinin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.
Haber Merkezi
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel genel başkanlığa seçilmesinin ardından parti yönetiminde değişime gitmişti.
Özel'in başkanlığındaki ilk MYK toplantısı, bugün partinin genel merkezinde saat 11:00'de düzenlendi.
CHP'nin atacağım adımlar ile gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıya MYK üyeleri de katıldı.