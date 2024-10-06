Özel, Kılıçdaroğlu'nu aradı: Yanınızdaki üç kişiye dava açıyorum

CHP lideri Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında, bir yazı kaleme alarak partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen CHP'li Ebru Küçükaydın'ın iddiaları yargıya taşımdı.

Durbay, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile 'Özel ile ilişkisi olduğu ve bebek aldırdığı' iddialarına sert çıkarak, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Küçükaydın'ın yazısına ise erişim engeli getirtti.

Durbay'ın ardından Özel de, itibar suikastına karşı hukuki olarak harekete geçti. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre Özel, öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yakınındaki 3 kişiye dava açacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na yakın 3 isim, itibar suikastında rol aldı

Saymaz, Durbay'ın konuyla ilgili 100'den fazla dava açtığı ve suç duyurusunda bulunduğunu belirtieken Özel'in de konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyledi. Saymaz'ın iddiasına göre, Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek'i işaret eden Özel, Kılıçdaroğlu'na "Sizin çevrenizden üç kişi, bu, itibarsızlaştırma operasyonunda rol aldı." diyerek dava açacağını söyledi.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na "Bu kişileri mahkemeye vereceğim. Bunlar sizin yanınızda gördüğümüz, iletişiminizi yapan, sizinle, birlikte çalışan arkadaşlar. Bunu benden duyun istedim. Bunlar bu ahlaksızlığın içindeler" dediğini belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun da "Sizin dava açmak en doğal hakkınız." diye cevap verdiğini söyledi.