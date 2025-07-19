Özgür Özel duyurdu: Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, YKS’de istediği puanı aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektik akımına kapılması sonucu 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) istediği puanı aldığını açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı." ifadelerini kullandı.

"Hepimizin gözü aydın"

CHP lideri Özel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın.

Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."

3 çocuk babasıydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan yaralanmış ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Zeyrek'in tedavisine yoğun bakımda devam edilmiş, ancak tedavisinin 3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

9 Haziran'da hayatını kaybeden 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, evli ve 3 çocuk babasıydı.