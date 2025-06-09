Son dakika: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanedeki tedavisinin 3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde bayramın ilk günü saat 23.30'da havuzun yanındaki makine bölümünde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülerek yoğun bakımda tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastanedeki tedavisinin 3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Nurcan Zeyrek ile evli olan 48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, 3 çocuk babasıydı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kızından mesaj: Babamın kanını yerde bırakmayın

Babasının vefatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.

Bahçeli'den Zeyrek için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Beyefendi'nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in ölüm haberini alan vatandaşlar hastane önünde toplandı

Zeyrek'in vefat haberinin ardından sevenleri üzüntü yaşadı.Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı. Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Zeyrek'in ölüm sebebi açıklandı

Zeyrek'in vefatının ardından Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu'da ilk açıklama geldi.Topçu, Zeyrek'in ölüm nedeninin "kalp durması" olduğunu açıkladı.

Topçu, hastane önünde toplanan basın mensuplarına şunları söyledi:

"Cuma günü 5 Haziran saat 23.30'dan itibaren devam eden başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında, bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Kardiyak Arrest (kalp durması) nedeniyle değerli Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum."

Ferdi Zeyrek kimdir?

1977 yılında Manisa'da doğan Ferdi Zeyrek ilk, orta ve lise eğitimini yine aynı kentte tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Daha sonra Manisa'da kendi mimarlık şirketini kuran Zeyrek, "Ulupark'ıma Dokunma", "Beyazfil Yıkılmasın" platformlarında yöneticilik, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi.