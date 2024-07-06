Özgür Özel 'Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kağıt üzerinde kalan AB tam üyelik hedefinden Fransa'daki seçimlere, İngiltere'nin yeni başbakanından Filistin'i tanıyan Avrupa ülkelerine dek pek çok konuya değindi.

İşbirlikleri güçlendirilmeli

İngiltere İşçi Partisi'ni genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutlayan Özel, dünyada aşırı sağın yükseldiğini, ancak bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: "İnsanlarımızı aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde. CHP bunu 31 Mart seçimlerinde başardı. Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından hedefimize giden yolda çok önemli bir kilometre taşı daha konmuş oldu."

Özel, CHP'nin yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini ve bu zeminde, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti: "Komitemize düşen görevlerin biri de bu olacaktır. Bu noktada CHP olarak yerel yönetimlerdeki tecrübelerimizi ve başarılarımızı kardeş partilerimizle paylaşmaya, bu konularda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek isterim. CHP, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir."

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıması bizi mutlu etti

Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. "Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim" diyen Özel, Fransa'daki seçimde oy kullanacak Türkleri aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet etti ve sözlerini şu cümlelerle bitirdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, partimizin ve ülkemizin kurucusu olan liderimizin dediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar."