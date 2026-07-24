Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi
Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirirken, yapılan oylamada Özgür Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi.
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Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı.
Toplantıda oy birliğiyle Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.
Toplantı, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi seçimiyle devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA