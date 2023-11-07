Özgür Özel: Yerel seçimler genel seçimler için anahtar

Genel başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya yapan Özel, partisinin il başkanlığı binası önünde partililere seslendi.

Siyasete girdiği 2009'da, belediye başkan adaylığı konuşmasında "Uzun, zorlu, çetin bir yola çıkıyoruz" dediğini hatırlatan Özel, bugün de başka bir yolculuğa başladıklarını ifade etti.

Daha önce istifa edenlerden partiye dönmek isteyenlerin olduğuna işaret eden Özel, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'ye "Gidin gelişmiş ülkeleri yakalayın, zenginleşin, halkı mutlu edin" ödevini verdiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Yüzyılın sonunda, biz yönetmediğimiz, zamanında iktidar olmadığımız, doğruları yapmadığımız için bu haldeyiz. Bize vasiyet, Avrupa Birliği'dir, Batı'daki gelişmiş ülkelerin seviyesine varıp aşmaktır. Orada ülkelerde 50-60 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in bizi götürmek istediği fakir ülkeler arasında, Şanghay İşbirliği Örgütünde 5 bin dolar bile yok. Bize olanak fırsat verirseniz bugün 10 bin dolar bile olmayan geliriniz 5 katına çıkacak. Tayyip Bey'e uymaya devam edersek daha bu kadar fakirleşeceğiz."

"Üye kampanyası başlatıyoruz"

Üye kampanyası başlatacaklarını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Delegelere dedik ki, 'Gidin halka sorun.' Sordular geldiler ve değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partililere diyorum ki halka gidin, 'İstediğinizi yaptık. Biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanı' deyin. Partinin kapıları açık. Üye yapalım, üye olmayanların gönlünü yapalım. Bu önümüzdeki yerel seçimlerde eğer bir büyük başarıyı hep birlikte kazanırsak bu iktidar, bu halkı, bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler gelecek genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız, iktidarı değiştireceğiz."

"Partide birlik olacak, beraberlik olacak"

CHP'nin bugün parti içi hiçbir meselesi kalmadığını belirten Özel, şunları söyledi.

"Son gittiğim İzmir ziyaretinde il başkanlığındaydık. Kapının önü böyleydi ama yukarıda çok az sayıda arkadaşımız vardı ama bugün İzmir'in bütün seçilmişleri, büyük bir coşkuyla havaalanında beni karşıladılar. Benim için, geçen seçimde Kemal Bey'i var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımız da benim kardeşim, hepinizin evladı. Bu partide birlik olacak, beraberlik olacak. Yarın sevgili eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım'ın evlerinde, kahvelerini içiyoruz. Hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız. Bu partide hiçbir kin, hiçbir nefret, geçmişten hiçbir hesap barındırmıyorum. Belediye başkanlarının seçiminde değişime destek vermeyenlere görev vermeme… Ankete bakılacak, millet kimi istiyorsa o görevine devam edecek. Bundan sonra, seçimden önce herkes söyler bunu da size söylüyorum, söz, yetki, karar örgütün olacak. Ön seçim milletvekilliği seçimlerinde istisnasız uygulanacak."

Genel başkanların kendi şehirleriyle özdeşleştirildiğine dikkati çeken Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tüm ilçe belediyelerini kazanmayı istediklerini ifade etti.