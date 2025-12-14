Özgür Özel'den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik. Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi'yle de Gülşah'la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav? Nasıl dayanılır? Ya sabır, ya sabır, ya sabır."