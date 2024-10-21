Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Kendisine kitap hediyem oldu. Bana son kitabını hediye etti ve bir çağrı metni ulaştırdı. Aslında bu çağrı metni çok şeyi söylüyor. Eğer toplumsal barıştan bahsedeceksek bu işin esas sorumlusu bütün erkekler olarak kendimizden başlamalıyız. Kadınların çocukların bu kadar güvenli olmadığı bir ülkede toplumsal barış nasıl sağlanabilir? İlk düğmeyi doğru iliklemeli.

*Toplumsal barışa egemen erkek dili terk ederek başlamalıyız diyor. İçimizdeki erkeğe sesleniyorum diyor. Doğu Güneydoğu gezisine çıkmadan önce bu ziyaret yapılmadan olmazdı. İki kez cumhurbaşkanı adayı olmuş birinin iline gitmeden önce bu ziyareti gerçekleştirmek gerekiyor.

*Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı kalın çizilmelidir. Gelecekte iyi şeyler olacaksa Türkiye için kimse kimseyi engellememeli.

*Bölgede 6 günde 6 ili ziyaret edeceğim. Döndüğümde genel bir değerlendirmede de bulunacağım. Kimse itifakının çıkarını düşünerek bir şeyler yapmaya kalkmasın. Kimse kimsenin aklını hafife almasın. Biz Sayın Demirtaş ile birlikte memleketin neredeyse tüm sorunlarını müzakere ettik. Sadece toplumsal barış konuşmadık bunun olabilmesi için başlangıcın kadın haklarından çocukların korunması noktasında mutabakata vardık. Adaleti konuştuk. TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı almayacak."