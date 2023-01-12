Özgür Özel'den Süleyman Soylu ve SM360 iddiaları: İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Soylu’nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen hakkında açıklama yaptı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü; SM360 ve Native Teknoloji şirketlerinin sahibi olduğu belirtilen Emin Şen'in bazı Twitter hesaplarını nasıl kontrol ettiğini anlattı.
Özel'in açıklama yaptığı sırada İçişleri Bakanlığı ise Emin Şen'in bakanlık çalışanı olmadığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.