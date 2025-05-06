Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yumruk atan Selçuk Tengioğlu (66) hakkındaki soruşturma sürüyor. Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Tengioğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından “kamu görevlisine karşı kasten yaralama” suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ifadesinde suçlamaları kabul etti

Tengioğlu, savcılık ifadesinde kendisini kaporta ustası ve gündelik işçi olarak tanıttı; üç çocuk babası olduğunu ve boşandığını söyledi. Geçmişine dair şu bilgileri verdi:

"Ben daha önce kasten adam öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldım ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktım. Uzun süre cezaevinde kalmam, ayrıca geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim."

Şu anda Taksim’de bir apartta kaldığını, yaz aylarında ise Antalya’da oteller bölgesinde çalıştığını belirtti.

"Yanından geçerken anlık refleksle vurdum"

Olay gününe dair açıklamasında, Taksim'de yürürken tesadüfen cenaze töreninin yapıldığını fark ettiğini belirten Tengioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Alana geldiğimde Özgür Özel’in orada olduğunu sonradan fark ettim. Ne girişini ne çıkışını bekledim. Yanından geçerken bir anda, plansız şekilde yüzüne doğru tokat attım. Olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşti. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir. Beni yönlendiren ya da talimat veren kimse olmadı."