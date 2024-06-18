Özhaseki: "Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız"

Bir süre önce başlatılan 'Denizler Halkındır' projesine değinen Özhaseki, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti. Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.

Valilikler süreci yakından takip ediyor

Özhaseki, şöyle devam etti: "Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız."

Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim"

Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" çağrısında bulundu.