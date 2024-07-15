Öztürk: Toplumun tüm katmanlarının kararlı duruşu zaferi getirdi

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk ÖZTÜRK

FETÖ men­subu teröristlerin Türkiye’nin demokrasisine ve geleceğine yönelik darbe girişimi; Türkiye Cumhuriyeti’nin işgal girişimi­nin bir parçası idi. Bin yıldır bu topraklarda vatanı için devleti için canını hiçe sayan milleti­miz o gün de gözünü kırpmadan ölüme yürüyerek bu işgali en­gelledi. Başta Cumhurbaşkanı­mız Recep Tayyip Erdoğan ol­mak üzere, Gazi Meclisimiz, si­vil toplum kuruluşlarımız ve tüm milletimizin kararlı duru­şuyla bir destan yazdık.

Zorbalık seçeneğine boyun eğmeyi reddettik

Türkiye, 15 Temmuz 2016 ge­cesi, gücünü sandıktan, yetkisi­ni milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dı­şında bir seçeneğe de boyun eğ­meyeceğini göstermiştir.

Bugün bize düşen görev hain darbe giri­şimini unutmadan ülkemizin ge­leceği için elbirliğiyle çalışmak­tır. Millet olarak bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize yürümeye karar­lıyız. İş âlemimizin temsilcile­ri olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türki­ye’nin dünyanın en büyük eko­nomileri arasında yerini alma­sı hedefinde ilerlemeye devam edeceğiz.

Yaşadığımız her türlü zorluktan aldığımız dersler, da­ha güçlü bir Türkiye idealimize ulaşmamızda bize ışık olacak. 15 Temmuz’un sene-i devriye­si vesilesi ile darbe girişiminde vatanı için şehit olan kahraman­larımıza Allah’tan rahmet dili­yor, ülkemizin ve devletimizin her şartta birlik içinde olduğu­nu tüm dünyaya gösteren mille­timize canı gönülden şükranları­mı sunuyorum.