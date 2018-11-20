Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

20 Kasım 2018

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesi kararını aldı.

Alınan bilgiye göre, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu bugün toplandı.

Ardahan Milletvekili Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin dosyalarının görüşüldüğü toplantıda, Öztürk Yılmaz'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle CHP Grup İç Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince "gruptan kesin çıkarma" cezası verilmesine kesin olarak karar verildi.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasını 13 Aralık 2018 tarihinde yapması da kararlaştırıldı. (AA)

Yılmaz ihraç kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, disiplin kuruluna gelen bir talimatla ihraç edildiğini öne sürerek, "Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Bu karar yargıdan dönecektir. Beni ihraç edenleri de millet ihraç edecek." dedi.