Palandöken: Okul çevresindeki korsan satıcılara denetim arttırılsın

16 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların çevrelerindeki korsan satıcılara yönelik denetimlerin arttırılmasını isteyerek, "Zabıta ekiplerimiz çocuklarımızın sağlığına zarar veren bu satıcılara taviz vermemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, okul çevrelerinde açıkta satış yapan korsan satıcılara ilişkin uyarıda bulundu.

Bunlara asla esneklik gösterilmemesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Özellikle ilkokul ve ortaokulların çevrelerinde bulunan korsan satıcılara yönelik denetimler artırılmalı. Zabıta ekiplerimiz çocuklarımızın sağlığına direkt zarar veren bu satıcılara asla taviz vermemeli. Gelişmekte olan ülkemize, sağlığı tehdit eden korsan satıcılar yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, korsan satıcıların çocuklar için büyük tehlike olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Okul çevrelerinde sağlıksız ve açık şekilde yiyecek-içecek satışı yapanlar resmen zehir satıyor. Mikrop ve bakteriler tezgahta açık şekilde satılan gıda ürünlerine kolaylıkla yapışıp üreyebilir. Gıda zehirlenmelerine bu şekilde çok sık rastlanıyor. En sağlıklı gıda takviyesi çocuklara evde beslenme çantası hazırlanmasıdır, ona imkan yoksa ambalajlı ve tüketim şartlarına uygun satılan gıda ürünleridir."

Kaynak: AA