Pamukkale’de termal su debisi 30 yılda 3’te 2 azaldı

Beyaz Cennet olarak da adlandırılan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Pamukkale Travertenleri her yıl binlerce yerli ve yabacı turisti ağırlıyor. Bölgede önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve kentin turizm merkezi Pamukkale’nin sürdürülebilirliği tehdit altında. Devlet Su İşleri (DSİ) ölçümlerine göre elde edilen verilere göre bölgedeki termal su debisi son 30 yılda 3’te 2 azaldı.

1993 yılında Pamukkale Jeotermal Sistemindeki termal su kaynaklarının toplam debisi saniyede 450 litre olarak ölçülürken, günümüzde ise saniyede 150 litrelere kadar düştüğü belirlendi. Su kaynaklarındaki azalmanın ise birkaç nedeni olduğunu belirten uzmanlar, jeotermal enerji üretim tesislerinin çoğalması, tarımsal sulama ve bölgedeki işletmelerin temel etken olduğunu ifade etti.