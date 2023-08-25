Panama Kanalı’nda bekleme süresi 1 ayda 5 katına çıktı

Atlantik Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlayan kanalda 2 Eylül’e kadar günde sadece 32 geminin geçişine izin var. Amerikalı denizcilik uzmanları, Orta Amerika ülkesi Panama’yı “koşa koşa gelen krize karşı önlem almamak”la suçladı. Freightwaves adlı haber sitesine göre, haziran ayında başlayan ve aşırı sıcaklar ve kuraklığı tetikleyen El Nino hava olayları, ülkede ilk etkisini temmuz sonunda göstermeye başlamıştı.

Verilere göre, Pasifik’ten Atlantik’e geçecek bir geminin ağustos ayındaki bekleme süresi 11.5 güne çıktı. Bu, temmuzdaki bekleme süresinin tam 5 katı. Ağustosta Atlantik’ten Pasifik’e geçmek için bekleme süresi de 9.7 güne yükseldi. Bu da temmuz verisinin tam 4 katı. Panama, dünyanın en yağışlı 5’inci ülkesi.

Ancak El Nino yüzünden ülkede üç aydır yağış yok. Su seviyesinin azalmasından dolayı özellikle yüksek tonajlı gemiler bekletiliyor. Panama Kanalı’nı en çok kullanan ülke ise yüzde 73’lük bir oranla ABD… Amerikalı yetkililer, “Şu an kriz yok. Çünkü ABD’li lojistik şirketleri, Panama Kanalı’nı ithalat için değil, ihracat için kullanıyor.

Bu nedenle kısa vadede ABD içinde gıda fiyatlarının etkilenmesini beklemiyoruz” derken, yine de Panama yönetimini “su seviyesine önlem almamak”la suçladı.

“Panama'da yaşanan geçiş sınırlaması kışa kadar sürebilir”

DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Mustafa Necati Işık, Panama Kanalı’nda kuraklık nedeniyle gemi geçişlerinin sınırlandırılmasını değerlendirdi.

Küresel ticaretin yüzde 80’inin gerçekleştiği okyanus taşımacılığı endüstrisinin iklim değişikliği risklerinden ciddi bir şekilde etkilenmeye başladığını belirten Işık, “Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama'da yer alan ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u 77 kilometre uzunluğuyla birbirine bağlayan kanalın su seviyesi, dünyanın en yağışlı beşinci ülkesinde yağışların radikal bir şekilde düşmesi yüzünden yoğun kuraklığa bağlı olarak düştü.

Yaklaşık 170 ülkenin ticaret trafiğini etkileyen Panama Kanalı’nın yönetimi kargo gemilerinin taşıdıkları yüklere sınırlama getirmenin yanında, günlük gemi geçişlerini de düşürdü. Çünkü her geçiş, yalnızca bir kısmı geri dönüştürülen yaklaşık 50 milyon galon su gerektiriyor” dedi.

Bu tedbirlerin kanalı kullanan gemileri yük miktarlarında değişikliğe zorladığını, taşımacılıkta zamlı fiyatları da ister istemez beraberinde getirdiğini kaydeden Işık, “Zamlarla birlikte ABD ve Çin arasındaki spot nakliye fiyatlarının yüzde 40'a kadar yükseldiğini gördük. Sürecin kış aylarına kadar bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz.

Bununla beraber, DEİK Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi olarak, ilgili Panama makamlarıyla birlikte tertip etmeyi planladığımız etkinliklerin Eylül 2023'te DEİK Merkezinde gerçekleştirmeyi tasarladığımız ProPanama Tanıtım Toplantısı gibi mevcut durumdan etkilenme potansiyeli bulunuyor” diye konuştu.