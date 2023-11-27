Papara, Ahbap iş birliğiyle deprem bölgesine "Bilime Açılan Kapı" gezici tırı gönderdi

Şirkettejn yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki çocuklar için etkileşimli bir öğrenme alanı sunan gezici tır Şakrak, Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci ve Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent'in katılımıyla tanıtıldı.

Papara'nın Ahbap iş birliğiyle destek verdiği projesi Şakrak bilim tırı; teknolojinin olanaklarını kullanarak, deprem bölgesindeki çocuklara ekolojik denge ve zincir reaksiyon kavramlarını, doğadaki farklı canlılar arasındaki bağlantıları ve bu canlıların sürekli etkileşimini sürükleyici bir deneyimle keşfetme imkanı sunuyor.

Ahbap'ın proje ortaklarından INFINIA tarafından tasarlanan Bilime Açılan Kapı tırı Şakrak'ın deneyim ve atölye seanslarına 8-10 kişilik gruplar halinde katılan çocuklar, bilim iletişimcilerinin eşlik ettiği öğrenme deneyimlerinde, doğal dengenin nasıl işlediğini keşfediyor. Bulmaca ve oyunlarla deneyime interaktif katılımları sağlanan çocuklar, atölye bölümünde, öğrendiklerini uygulayarak pekiştiriyor.

Ankara'dan yola çıkan ve Hatay'daki NATO konteyner kente ulaşan bilim tırı Şakrak, 3 haftalık sürenin sonunda Emlak Konut Konteyner Kent'te hizmet vermeye devam edecek. Buradan da Defne ilçesine hareket edecek tır, Hatay'dan sonra diğer deprem kentlerindeki çocuklar ile buluşacak.

20 binden fazla depremzede çocuğa öğrenme deneyimi sunacak

Bilim iletişimcilerinin eşliğinde 1-1,5 saatlik seanslarla her gün 100 çocuğa ulaşması beklenen Şakrak'ın, deprem bölgesinde kaldığı süre boyunca 10 binden fazla çocuğa etkileşimli ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunması bekleniyor.

Papara, depremin ardından en hızlı hareket eden ve teknolojinin gücünü kamuoyu yararına kullanmak için eyleme geçen markalardan biri oldu. Depremi takip eden 24 saat içinde Ahbap Derneği'ne 2,5 milyon TL bağışlayan şirket, televizyon kanallarının ortak yayınıyla gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 25 milyon TL katkıda bulundu.

Ayrıca Papara, Beşiktaş JK'nin deprem bölgesinde okul inşa etmek için başlattığı Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasını Bağış menüsüne ekledi. Kasım itibarıyla Papara'nın Bağış özelliğini ve küsuratları bir üst tam sayıya yuvarlayarak aradaki farkı sivil toplum kuruluşlarına aktaran Yuvarla özelliğini kullananların deprem bölgesinde aktif faaliyet gösteren 7 sivil toplum kuruluşu ve projeye bağışladığı toplam tutar 19,7 milyon TL'yi aştı.

"Deprem bölgesindeki ihtiyaçları gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara CEO'su Emre Kenci, depremden etkilenen çocuklar özelindeki toplumsal iyileştirme amacı taşıyan Bilime Açılan Kapı projesiyle teknolojinin dayanışma ve öğrenme konusundaki potansiyelini yenilikçi bir yolla somutlaştırdıklarını bildirdi.

Kenci, "Papara olarak deprem bölgesindeki ihtiyaçları gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir yardımlaşma için teknolojiyi kullanmayı amaç edinen Papara, Ahbap'ın önemli destekçilerinden biri. Deprem bölgesinde yaşamın normalleşmesine ve ülkemizin bu yaraları sarmasına yönelik desteklerimiz, Ahbap gibi etkin ortakların kolaylaştırıcılığında devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent de derneğin faaliyet alanlarından bahsederek, "Yeni iş birliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüzün teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak gibi amaçlarla faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Levent, bilimsel keşfi teşvik etmek için INFINIA tarafından tasarım, teknoloji ve inovasyonu temel alan bir altyapıyla hazırlanan B.A.K gezici tırlarının bilim ve sanat kaynaklarına erişim konusunda dezavantajlı olan tüm öğrenciler için değişim yaratmayı hedeflediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:​​​​​​​

"Deprem sonrası özellikle çocuklar için toplumsal iyileştirmeyi hedefleyen bu projeyle Ahbap, toplumu ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacını bilim ve sanatı bir aracı olarak kullanarak sunuyor. Depremin ardından en hızlı hareket eden ve teknolojinin gücünü kamuoyu yararına kullanmak için eyleme geçen markalardan biri olan Papara ile bu proje kapsamındaki iş birliğimiz çok değerli. Deprem bölgesindeki ihtiyaçları güncel olarak takip eden Papara ile iş birliklerimiz sürecek."