Para cezası bazı işletmelerin çevreye zarar vermesini durduramıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan ve yukarıda sözü geçen fabrikaya, kesimhanenin arıtma tesisi çıkışından temmuz ayında alınan denetim numunelerinin istenilen değerleri sağlamadığı gerekçesiyle 464 bin 580 lira ceza verildiğine değinilen açıklamada, Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki beyaz et fabrikasının atık su arıtma tesisinin çıkışına Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) takıldığı bildirildi.

Atık sular arıtılmadan dereye bırakılıyor

Açıklamada, bu hafta atık sularını arıtma sistemine sokmadan dereye bıraktığı için 3 milyon 484 bin 704 lira ceza kesilen tesisle ilgili, temmuz ve ağustosta atık suların yeterince arıtılmadan deşarj edildiğinin SAİS tarafından tespit edilmesi üzerine 929 bin 170 lira ceza uygulandığı aktarıldı.

Aynı firmaya ait kuluçka tesisinin atık su arıtma tesisi çıkışından 26 Temmuz'da alınan numune sonuçlarının olumsuz geldiği gerekçesiyle 464 bin 585 lira idari para cezası verildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan açıklamada, daha önce 2 milyon 323 lira 136 lira ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusu yapılan Gerede ilçesindeki firma hakkında da denetimlerin devam ettiği ifade edildi.

3 yılda aynı suç 2 kez tekrarlanmış

Çevre İzni Başvurusu kapsamında 8-9-10 Temmuz 2024'te 3 gün üst üste arıtma tesisi çıkışından alınan numunelerin ortalama limit değerleri sağlamadığı yönündeki sonuçlara istinaden, söz konusu kabahat fiilin son 3 yılda 2 kez daha tekrarı nedeniyle söz konusu firmaya 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Dörtdivan İlçe Emniyet Amirliği'nin yazılı ihbarının ardından Çavuşlar Mahallesi'nde 73 bin 400 metrekarelik alanda anız yakanlara 141 bin 951 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.