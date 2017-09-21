Paşayeva: Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır

21 Eylül 2017

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Antakya Kültür Merkezindeki "İki Devlet Tek Millet" konferansında yaptığı konuşmada, bazı ülkelerin terör örgütüne destek verdiğini söyledi.

Emperyalist güçlerin Türklere hiç bir zaman adaletli davranmadığını vurgulayan Paşayeva, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu terörle mücadele Türkiye'nin yanında yoklar. Hep standartları çifteydi. Bugün kartları daha açık oynuyorlar. Aynı zamanda bunu açık söylüyorum, Rusya İmparatorluğu da aynı düşüncede. Çifte standartları hiçbir zaman değişmeyecek. Elimizden geldiği kadar Batının çifte standartlarını şikayet edeceğiz. Çünkü dünyada uluslararası hukuk çökmüş, uluslararası örgütler ise büyük devletlerin çıkarlarını savunmadan başka hiçbir işe yaramayan kurumlar haline gelmişler ve dünyada adalet anlayışı bitmiştir. Bu dünyada haksızlıkla mücadele etmenin tek bir yolu vardır o da güçtür. Güçlü olacaksınız ki size karşı olanlarla mücadele edebilesiniz. O güç ise birlikten geçmektedir. Türkiye güçlü olursa, Türk devletleri güçlü olacaktır. Bunu çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Onları, devlet düşüncesiyle yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız vatan coğrafyasını iyi bilecekler. Çocuklarımızı kendi topraklarını sahiplenme konusunda iyi yetiştireceğiz. Eğer çocuklarımızı bu şekilde yetiştirirsek Tüklere gösterilen çifte standartlarla mücadele edebiliriz."

Türkiye'nin bir "kale" olduğunu belirten Paşayeva, "Ana kale burası, Türkiye, çünkü 'bu kale yıkılırsa, ben Müslüman devletlerin hepsini ele geçiririm' düşüncesindeler. Bu yüzden Türkiye'yi her ortamda savunacağız ve bunu gelecek nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Paşayeva'ya plaket takdim etti.

Kaynak: AA