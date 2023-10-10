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Pençe Harekat bölgesinde bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekat bölgesinde, PKK mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman çavuş Mustafa Çakmak'ın şehit olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Çakmak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milleti için başsağlığı ve sabır dilendi.​​​​​​​