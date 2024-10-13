Pentagon: İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD bataryası ve askeri personel konuşlandırılacak

Pentagon basın sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanın (Joe Biden) talimatı üzerine, Bakan (Lloyd) Austin, İran'ın 13 Nisan ve 1 Ekim'de İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmek için İsrail'e bir THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin konuşlandırılmasını yetkilendirdi." ifadeleri kullanıldı.

THAAD Bataryası'nın, İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendireceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD ordusunun son aylarda İsrail'in savunmasını desteklemek ve Amerikalıları İran ve İran yanlısı milislerin saldırılarından korumak için yaptığı daha geniş kapsamlı düzenlemelerin bir parçasıdır." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e ilk kez THAAD Bataryası konuşlandırmadığına işaret edilerek, 2019 yılında eğitim ve entegre hava savunma tatbikatı amacıyla İsrail'e bir THAAD bataryası konuşlandırıldığı kaydedildi.

ABD'nin Tel Aviv'e yapacağı bu askeri desteğe gerekçe olarak İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları gösterildi.

Söz konusu batarya sisteminin ne zaman gönderileceği konusunda detay verilmezken, ABD basını, batarya sistemini yönetmek için 100'e yakın ABDli askeri personelin İsrail'e konuşlandırılacağını yazdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e" füze saldırısı düzenlendiğini bildirmiş, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfürüsan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık yapıldığı belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.