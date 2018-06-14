Perakendeye çifte bayram geldi, satışlarda %20 artış bekleniyor

14 Haziran 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Ramazan Bayramı, babalar günü ve okulların kapanması perakende sektörünü canlandırıyor. Sektör temsilcileri bu durumu çifte bayram olarak adlandırıyor. Markaların reyonlarında asılı kampanya afişleri dikkat çekiyor. Bu süreç sonunda sektör temsilcileri satışların geçen aylara göre yüzde 20 artış göstereceğini belirtiyor.

En çok akıllı saat tercih ediliyor

Konuyla ilgili konuşan Kategori Mağazacılar Derneği (KMD) Başkanı Yenal Gökyıldırım, babalar günü, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı alışverişiyle perakendenin hareketli döneme girdiğini söyledi. Satışlarda normal dönemlere göre yüzde 20 artış yaşanacağını aktaran Gökyıldırım, babalar için en çok tercih edilen hediyelerin başında akıllı saatlerin, sonra tıraş makinelerinin, tabletlerin ve kahve makinelerinin geldiğini bildirdi. Karne haftasında satışlarda yüzde 15 artış olduğunu kaydeden Gökyıldırım artık karne hediyesi olarak anne ve babaların çocuklarına cep telefonu aldıklarını, pek çok çocuğun da babalar günü hediyesi olarak babasına kulaklık aldığını belirtti.

Bayram döneminde satışlarda gözle görülür artışların yaşandığını söyleyen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, babalar gününün aynı dönemde yer almasının bu hareketliliğin daha da artmasını sağlayacağını belirtti. Babalar günü gibi özel günlerin sektörü canlandırdığını ifade eden Suerdem, "Türkiye’nin genelinde alım gücü anlamında iyileşme sürüyor ve bu Anadolu’daki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına da yansıyor" dedi.

İstinye Park AVM Müdürü Uğur Berk ise kurdaki dalgalanmadan dolayı piyasada durgunluk olduğunu belirterek doların yükselmesini fiyatlara yansıttıklarını kaydetti. Markaların vitrinlerindeki yüzde 30-50 arasında indirim afişlerinin dikkat çektiğini belirten Berk, bunun satışları artıracağını dile getirdi.

İşte Babalar Günü kampanyaları

■ Atasay mağazalarında ve www.atasay.com'daki seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor.

■ Hepsiburada'da oyun bilgisayarları ve konsollarında yüzde 65, telefon ve aksesuarlarında yüzde 40, TV ve ses sistemlerinde yüzde 42, hobi ve züccaciye ve mutfak ürünlerinde yüzde 55 indirim uygulanıyor.

■ Boyner'de 400 TL alışverişe 100 TL hediye çeki, kozmetik kategorisinde uygulanan her 250 TL’ye anında 50 TL indirim ve Hopi ile Boyner’de geçerli 100 TL değerinde paracık kazandırıyor. ■ Kiğılı iki adet tişört 59.98TL, iki adet gömlek 99.98 TL.

■ Conrad İstanbul Bosphorus 17 Haziran Pazar günü 10:00- 14:00 saatleri arasında Summit Terrace’ta servis edilecek olan serpme kahvaltısı 90 TL.

■ Teknosa'nın 8-17 Haziran arasında babalar günü için gerçekleşecek kampanyada tıraş makineleri ve erkek bakım kitlerinde yüzde 25’e varan indirimler var.

■ PTT AŞ, postaya verilecek yurt içi posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uyguluyor.

■ Dagi seçili ürünlerde babalar gününe yüzde 40 indirim uyguluyor.

■ Marks & Spencer babalar gününe özel 6-17 Haziran tarihleri arasında her 300 TL alışverişe sezon alışverişlerinde geçerli 100 TL hediye çeki kazanma fırsatı için Marks & Spencer mağazalarında

■ Vakko'da babalar gününe özel seçili ürünlerde yüzde 40, W Collection'nın seçili ürünlerinde ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.