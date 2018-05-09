Perinçek 100 bin imzaya ulaştı

09 Mayıs 2018

4 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi bugün sona eriyor.

Bugün 100 bin imzayı geçerek aday olan isimler arasına Doğu Perinçek de eklendi. İHA'nın haberine göre Perinçek saat 11.00'de gerekli olan 100 bin imza rakamına ulaştı. Daha önce Merak Akşener ve Temel Karamollaoğlu 100 bin imza barajını geçmişti.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başladı.

Seçmenler bugün saat 20.00'ye kadar cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için ilçe seçim kurullarına imza verebilecek.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.